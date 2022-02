AMLO no hablará en inauguración de aeropuerto; arremete contra INE

Ciudad de México.— Para evitar violaciones a la veda electoral por la Revocación de Mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la inauguración del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” no dirá nada y el discurso estará a cargo de los ingenieros militares que lo construyeron.

“Estamos cumpliendo con todo lo que ordena el Tribunal Electoral, aún bajo protesta, porque están confundiendo propaganda con información”, señaló.

López Obrador confirmó que sí acudirá el 21 de marzo a inaugurar el AIFA pero no emitirá ningún discurso para no violentar la veda electoral a causa de la consulta de Revocación de Mandato. “Para que no vayan a decir que estamos haciendo propaganda, he decidido participar sin tomar la palabra”.

INGENIEROS TOMARÁN LA PALABRA

Con este motivo, consideró que sí será válido la participación de los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto, que sí podrían hablar. “Yo creo que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto si pueden hablar y a lo mejor (también) los gobernadores”, dijo el presidente en su gira por Colima, donde fue la conferencia de prensa matutina.

El mandatario consultó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López al respecto. Respondió: “Pueden hablar los que construyeron el aeropuerto”.

HABLA DE LA REVOCACIÓN

Fue cuestionado sobre la decisión del TEPJF de eliminar diversas publicaciones relacionadas con las actividades durante su gira de trabajo por Sonora, porque consideró que se trató de propaganda. En respuesta, criticó el Presidente que se confunda propaganda con información.

Sin embargo, pese a sus dichos, López Obrador desafió de nuevo al TEPJF pues aunque prevalece la veda, insistió en hablar de la Revocación de Mandato y acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de violar la Constitución al no considerar la instalación de casillas suficientes para que los ciudadanos participen el próximo 10 de abril.

CONTAR EL INE

El INE aprobó el 4 de febrero instalar 57 mil 677 casillas para la consulta de revocación de mandato, lo que representa una tercera parte de las 161,640 que originalmente tenía previsto.

Ante esta decisión del INE, el jefe del Ejecutivo criticó que durante la consulta para juzgar a los ex presidentes de la República fueron instaladas unas 50 mil casillas con un presupuesto de 500 millones de pesos, pero ahora con mil 600 millones de pesos, pretenden instalar las mismas 500.

Con esta decisión, consideró el jefe del Ejecutivo que el INE no está cumpliendo con un ordenamiento constitucional si no instala suficientes casillas para que haya una mayor participación ciudadana en todo el país, porque habría municipios donde no se instalaría ni una casilla.

