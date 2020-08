AMLO no teme a ser investigado por videoescándalo de su hermano

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador no teme ser investigado para aclarar el videoescándalo donde aparecen su hermano Pío y David León.

De igual forma, dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades de la Fiscalía General de la República que investiguen el caso.

“No voy a permitir que nadie lleve a cabo actos de corrupción, sea quien sea, aunque se trate de mi familia. La gente nos dio su confianza porque quiere que se acabe la corrupción…No tengo temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar en todo lo que se me involucre. En el de mi hermano Pío, voy si me convoca la FGR”.

Precisó que si comparece ante las autoridades, aprovechará para aportar pruebas supervinientes para que quede claro que se trató de cooperaciones de voluntarios para sostener el naciente partido Morena; y que dichos recursos no se aplicaron en su campaña del 2018.

Explicó que no se ha aprobado porque no hubo acuerdo en las cámaras legislativas, pero que se trata de un procedimiento sencillo: es quitarle el fuero al Presidente de la República. El que nada debe, nada teme.

“Mi vida pública es una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado“, expresó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Indicó que si es llamado a declarar ante la FGR aprovechará para presentar pruebas de otros casos de corrupción.

“Ya lo he dicho y lo repito aunque se trate de mi familia, la gente no nos dio su confianza porque quiere que se limpie la corrupción, y yo no le voy a fallar al pueblo”, dijo.