AMLO ordena investigar contratos de Pemex con su prima Felipa

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para que de inmediato informe sobre los contratos otorgados a una empresa de su prima Felipa Guadalupe Obrador Olán.

-¿Tiene conocimiento de esto?, se le preguntó al Presidente López Obrador.

-No, no con exactitud, pero hoy se va a informar seguramente, el director de Pemex, respondió el Presidente.

“Ya ha dicho que no pertenezco y no voy a caer en los mismos vicios del pasado. Si un familiar incurre en delito o falta, que se proceda, porque no voy a defender a ningún familiar. Que se haga la investigación, porque no hay influyentismo. Hace un tiempo dí a conocer un memorándum en que pido a los funcionarios que no atiendan a ninguno de mis familiares ni les contesten el teléfono”.