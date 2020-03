AMLO pide al G20 impulsar a la familia y tener control de medicinas

Ciudad de México.— Antes de participar en su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una tregua económica a los integrantes del G-20 para contener el impacto del Covid-19 en todo el mundo.

Convocó a los dignatarios de las 20 economías más importantes del mundo a evitar el racismo y la discriminación, igual que tomar en cuenta a los más débiles en las cadenas productivas y ser incluyentes en los próximos procesos de recuperación económica.

Una hora después, informó en la conferencia matutina que en su participació “hablé por México, pero también hablé por todos y dije que venceremos con una actitud de fraternidad universal”.

Solicitó a los jefes de Estado que no cierren las fronteras ni implanten políticas arancelarias unilaterales.

“Que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial”.