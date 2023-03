AMLO quitó a madres de familia espacios para educación de sus hijos: López Rabadán

Ciudad de México.— Con la cancelación de las estancias infantiles, los ataques que ha emprendido en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y el lastimoso recorte del presupuesto al sector femenino, el gobierno de Morena que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que es el enemigo número uno de las mujeres, aseguró la senadora Kenia López Rabadán.

La legisladora consideró que han sido 51 meses de malas decisiones, de abandono y de políticas públicas ineficientes; 51 meses en los que Morena le ha fallado a las mexicanas.

“Desde el inicio de esta administración, más de 20 programas dirigidos a mujeres han sufrido recortes presupuestales o han desaparecido. La eliminación de políticas públicas con perspectiva de género ha generado un impacto desproporcionado y negativo en las mujeres”, criticó.

En su conferencia “La Contramañanera”, la senadora panista explicó que existen muchos ejemplos de cómo se ha vulnerado al sector femenino desde que inició la llamada 4T.

“Por ejemplo, si eres madre de familia y trabajas, ya no cuentas con espacios para que tus hijas e hijos reciban educación de calidad, una alimentación sana o que tengan zonas seguras que les alejen de la inseguridad que rebasa las calles de nuestro país. No tienes esa alternativa porque el gobierno de López Obrador decidió quitar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo porque eran programas ‘panistas’”, dijo López Rabadán.

En ese mismo sentido indicó que con los recortes a refugios para mujeres víctimas de violencia; a programas dedicados a combatir la inseguridad; así como la disminución a presupuestos destinados para medicinas y tratamientos como el cáncer de mama, este gobierno ha castigado duramente a las mujeres.

“Hoy, si sufres violencia familiar los refugios para mujeres víctimas ya no pueden brindarte todos los servicios porque el gobierno de Morena les recortó el presupuesto y, obviamente, las trabas que ponen desde el Ejecutivo federal hacen que cada día sea más difícil continuar con sus actividades, como defensora, si están en un refugio” subrayó.

Añadió que no hay presupuesto para tratamientos ni para medicinas, para combatir la inseguridad y mucho menos para programas de empoderamiento femenino.

Consideró que existe una feminización de la pobreza, ya que datos oficiales revelan que más de 29 millones de mujeres se encuentran en situación de pobreza.

Aunado a la falta de ingresos, 33 millones no tienen acceso a la seguridad social, 17 millones de mujeres no tienen acceso a servicios de salud y más de 14 millones no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, expuso.

“La exigencia de este 8 de marzo es clara: el Gobierno federal debe parar sus ataques contra las mujeres, debe escuchar los reclamos de justicia y verdad, el presidente López Obrador debe dejar de ser el enemigo público número uno de las mujeres”, concluyó.

