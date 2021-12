AMLO regresa al Zócalo; “Estamos de pie, pese a la pandemia”

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador regresó al Zócalo de la Ciudad de México para dirigir un mensaje a miles de seguidores que se dieron cita la tarde del miércoles.

Acompañado de todos los integrantes de su gabinete, López Obrador dijo que hoy 1 de diciembre se cumplen tres años de gobierno y “estamos de pie a pesar de la pandemia que tanto dolor nos a causado”.

“Como en los mejores tiempos nos volvemos a concentrar en este zócalo democrático de la capital. Estamos de pie. Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México”, señaló.

“Es un honor estar con Obrador, No estás solo, no estás solo”, coreaban sus seguidores.

4T avanza y resiste ante adversidades: presidente

“Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie. (…) Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el informe con motivo del tercer aniversario del inicio de su administración.

El mandatario celebró que pudo volver a reunirse con el pueblo en una asamblea en el Zócalo democrático de la capital de la República, “como en los mejores tiempos” y agradeció su asistencia a quienes se dieron cita para conmemorar esta fecha “por su propio pie, por convicción”.

“En tres años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo y eso es lo más importante de todo: la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad; eso es lo más cercano a lo esencial, a lo mero principal y eso es lo más cercano a lo irreversible. Pueden darle marcha atrás a lo material pero no van a poder cambiar la conciencia que ha tomado el pueblo de México”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que seguirá siendo un distintivo del gobierno que encabeza la distribución de recursos de manera prioritaria a la población que más los necesita “por convicción y humanismo”.

“Ayudar a los pobres, no lo olvidemos, alivia el alma, mantiene tranquila la conciencia y alegra el corazón. Pero este fraterno proceder implica, también, algo adicional, no poco importante: atender a los más pobres es ir a la segura para contar con el apoyo de muchos, de millones, cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor”, expresó.

En su mensaje destacó que actualmente en casi todas las comunidades de México llega un apoyo de los Programas para el Bienestar, los cuales contribuyen a mitigar la pobreza y a que haya paz y tranquilidad.

“En tres años hemos demostrado que somos una gran nación libre y soberana, respetada y respetable para el resto del mundo, que lucha por la paz y que se encamina a ser una república justa, igualitaria, democrática y fraterna, y eso ha sido una obra de todas y de todos, de un ‘nosotros’ que hoy está aquí representado por ustedes: mujeres y hombres libres y conscientes, protagonistas principales de la Cuarta Transformación de México”, enfatizó.

Presidente anuncia aumento en becas y pensiones

El jefe del Ejecutivo anunció que incrementarán conforme a la inflación anual las pensiones para 9 millones de adultos mayores de 65 años del país y niños y niñas con discapacidad.

Sobre este sector, dijo, el gobierno federal impulsa un acuerdo con los estatales a fin de extender las pensiones a todas las edades, es decir, que el apoyo sea universal.

Adelantó que a partir de enero del año próximo aumentará el monto de las becas a estudiantes de familias pobres, de preescolar hasta nivel superior.

Actualmente los recursos ayudan económicamente a 11 millones de estudiantes con una inversión social de 75 mil millones de pesos anuales; “es un programa sin precedente en México”, acotó el mandatario.

En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro trabajan como aprendices 2 millones 93 mil mujeres y hombres de 18 a 29 años.

En tres años se han otorgado 3 millones 700 mil créditos a la palabra para construcción y mejoramiento de vivienda, y en beneficio de productores del campo y de pequeños negocios familiares.

Están terminadas o en proceso de construcción 145 universidades públicas del sistema Benito Juárez García.

El Programa de Mejoramiento Urbano ha optimizado espacios para la recreación, la cultura y el deporte en 100 municipios del país.

La empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos llevó a 95 mil 182 comunidades conexión a Internet; se prevé que en 2022 serán 122 mil y en 2023, la red cubrirá todo el territorio nacional.

El Banco del Bienestar se acerca a las comunidades rurales para que las y los beneficiarios de los programas sociales puedan cobrar sus recursos. Hasta ahora suman mil 139 sucursales, hay 516 en proceso y en los próximos dos años tendrá cobertura en las regiones menos comunicadas del país, con dos mil 700 nuevas sucursales.

En tanto, el Tianguis del Bienestar llega a las comunidades más pobres de México con bienes decomisados para el aprovechamiento de quienes requieren los insumos, expuso el presidente.

Además de los avances en los programas sociales, el mandatario dio a conocer resultados y acciones en materia de salud, economía, empleo, cuidado del ambiente, seguridad, desarrollo e infraestructura, cultura, educación, impulso al campo y energía, así como el combate a la corrupción y la política de austeridad.

Previo a ocupar el escenario en la Plaza de la Constitución, los asistentes pudieron apreciar el programa musical conformado por el Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Banda Filarmónica de Ocotlán, Oaxaca, el intérprete Byron Barranco, Frino y Gorrión Serrano y María Inés Ochoa.

