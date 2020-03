AMLO reinstala a colaborador y corrige a secretaria del Bienestar

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la renuncia de Javier May como titular del programa Sembrando Vida, por choques de opinión con la titular de la Secretaría del Bienestar, Luisa María Albores.

“Sí, me presentó su renuncia, pero no se la acepté”, confirmó López Obrador, “pero fue por no coincidir en las mismas opiniones, lo cual es sano; puede haber discrepancias en el equipo, pero éstas se pueden superar para seguir adelante”.

El programa Sembrando Vida es uno de los íconos de la administración actual en el que se pretende generar 400 mil empleos en los dos primeros años, entre 2019 y 2020 y se aspira a un millón al final de la administración, según anunció el tabasqueño la semana anterior.

Justificó el trabajo de Javier May, porque ha hecho buen trabajo al frente del programa y reconoció que su inconformidad se debió al decreto en el que se le quitaban atribuciones de operación del programa, lo que ocasionó que este lunes presentara su renuncia al argumentar que Luisa María Albores, “ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa, (y) no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación”.

Albores publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación el decreto “por el que se abroga el diverso por el que se delega en el servidor público de la Secretaría de Bienestar”, en el que se le quitaban a May Rodríguez las facultades requeridas para operar el programa “Sembrando Vida”.

Al respecto, López Obrador aseguró que el decreto que firmó la secretaria de Bienestar, Luisa María Albores, no fue aprobado por él, por lo cual adelantó que será revertido.

“Ese decreto no fue consultado, no se me presentó; se va a regresar”, adelantó, por lo que quedaría sin efectos la abrogación de las facultades de Javier May Rodríguez.

En ese sentido, el presidente reconoció que la renuncia de May Rodríguez respondió a diferencias al interior del gabinete. Justificó que haya diferencias de opinión, porque de eso se trata, de que sean superadas las discrepancias entre los integrantes del gabinete.

Siete24.mx

ebv