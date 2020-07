AMLO se hará la prueba del Covid para reunión con Trump

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hoy se realizará la prueba del Covid-19 y mañana quizá se tengan los resultados, esto previo a su reunión con Donald Trump.

El presidente dijo no tener ningún síntoma y estar bien de salud. “No tengo tos seca, no tengo calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración… por eso no me hecho la prueba”.

Señaló que ahora que va a salir del país se tiene que hacer la prueba porque no puede ir enfermo sería algo irresponsable.

¿El presidente se hará la prueba de #COVIDー19 antes de viajar a Washington? 🤔 pic.twitter.com/7fdLAI5EUO — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 6, 2020

“Mañana les informó… si allá hace falta de acuerdo al protocolo de salud que me haga otra prueba estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad”.

López Obrador se reunirá en la Casa Blanca con Donald Trump donde darán el banderazo al nuevo TMEC (tratado comercial) entre México, Canadá y Estados Unidos.

emc