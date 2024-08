Arturo Zaldívar y Leticia Ramírez liderarán estrategias en el gobierno de Sheinbaum

Nuevo León.— A través de redes sociales, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió la desgarradora noticia de la pérdida de su bebé.

Con un video que muestra fotografías y momentos del embarazo, la influencer regiomontana expresó su profunda tristeza, dejando ver el impacto de esta pérdida en su vida.

Mariana Rodríguez sigue siendo un símbolo de fuerza y resiliencia para muchas mujeres. Su apertura y honestidad sobre su dolor proporcionan un consuelo para mujeres y hombres que atraviesan situaciones similares, recordándoles que no están solos.

DUELE COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

“Duele como si fuera la primera vez, tengo 5 angelitos en el cielo”, escribió Rodríguez, quien ya había enfrentado la pérdida de bebés antes de la llegada de su hija Mariel. La influencer ha sido transparente sobre sus dificultades en embarazos anteriores. A través de su cuenta de Instagram, Mariana compartió desde el momento en que descubrió su embarazo hasta la dolorosa despedida.

El video, acompañado de la canción “I Must Have Been Love” de Amber Leigh Irish, muestra a Mariana emocionada al ver el resultado positivo de sus pruebas de embarazo el pasado 4 y 5 de julio. Luego, se la ve realizando controles médicos y siguiendo tratamientos para asegurar el bienestar del bebé, tal como lo hizo con su hija Mariel. Una ecografía del 17 de julio revela una pequeña bolsa gestacional, un símbolo de esperanza.

Mariana compartió un par de zapatos que había comprado para el bebé y mostró su visita a un lugar donde colocó un listón blanco. Sin embargo, el video culmina con Mariana llorando en una cama de hospital, ilustrando el dolor que nuevamente invade su vida.

LEE “La maternidad no es un obstáculo”; Celebran mujeres que Mariana Rodríguez lleve al trabajo a Mariel

SOLEDAD

Tiempo atrás, en una entrevista con el Dr. Manuel García en su canal de YouTube, Mariana Rodríguez, detalló las alegrías de sus embarazos naturales, ambos terminados en pérdidas. “La soledad y la culpa fueron emociones predominantes durante este tiempo”, confesó, reflejando el sentimiento de muchas mujeres que enfrentan situaciones similares.

NOSOTRAS SABEMOS LO QUE DUELE

Tras la publicación, sus seguidores le mostraron su apoyo con mensajes de fortaleza. Brenda Castro, deportista, escribió: “Nadie mejor que nosotras sabemos lo que duele, y nadie mejor que nosotras sabemos que Dios pone las cosas en el momento adecuado. Eres luz para muchos, porque estás rodeada de ángeles, ahí reside tu fuerza. Te abrazo con cariño”.

La cantante, Cynthia Rodríguez, también externó su apoyo, enviando un mensaje de solidaridad en este difícil momento.

Siete24 en redes sociales

ebv