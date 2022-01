Atrocidades exhiben fracaso de Morena en seguridad: PAN

Ciudad de México.— Al calificar como preocupante el fracaso de Morena en materia de seguridad, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, advirtió que las atrocidades cometidas en México van en aumento y exhiben el abandono del Gobierno en su combate y prevención.

El senador por Veracruz sostuvo que, de acuerdo con la Organización Causa en Común, de enero a octubre del año pasado hubo 4 mil 527 actos definidos como atrocidades, es decir, masacres, mutilaciones, asesinatos de mujeres con crueldad extrema, asesinatos de niñas, niños y adolescentes, así como homicidios de periodistas o políticos, entre otros crímenes.

“Día a día vemos cómo la violencia avanza sin que el Gobierno federal sea capaz de poner un freno y mucho menos de revertir la tendencia”, alertó.

Hizo énfasis en que estados como Zacatecas, Michoacán, Morelos y Veracruz, por ejemplo, se han dado en las últimas fechas casos de extrema violencia vinculados con el crimen organizado.

LEE Fiscalía de Morelos investiga al gobernador Cuauhtémoc Blanco

Lamentó que su estado, Veracruz, es primer lugar nacional en asesinato de mujeres con crueldad extrema, el primer lugar en homicidios de actores políticos, segundo lugar en casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y el quinto lugar en fosas clandestinas.

“En los últimos días se han dado a conocer hechos terribles en mi estado: 9 cuerpos encontrados sobre la carretera Isla- Santiago Tuxtla, 4 cuerpos más en Emiliano Zapata, uno en San Rafael y otro más en Nautla. Todos ellos con señales de tortura y con narco mensajes”, enlistó.

El fracaso de Morena en materia de seguridad es muy preocupante, insistió, al tiempo que subrayó que no se ha podido, o no se ha querido, poner un alto a las bandas del crimen organizado.

“Se ha abandonado todo esfuerzo por elevar la calidad y el nivel de confianza de las corporaciones policiales. Las fuerzas armadas están recibiendo más dinero, pero no es para tener mayor seguridad, es para construir obras. Urge cambiar de estrategia”, indicó.

En ese sentido, aseguró que el PAN insistirá en fortalecer a la Guardia Nacional mediante la certificación de sus elementos, que la Guardia tenga un mando civil como señala la ley, retomar los controles de confianza, así como profesionalizar, equipar y pagar mejor a los cuerpos policiacos estatales y municipales.

“El panorama económico no es nada alentador, el desempleo y el incremento generalizado de los precios presionan como nunca antes la economía familiar”, recordó, y dijo que, si la gente no tiene trabajo y no le alcanza para comer, se le está orillando a qué puedan ser reclutados por el crimen organizado, o que se dediquen al robo.

El asalto en la calle y en el transporte público es el delito de mayor incidencia delictiva en todo el país, abundó.

ebv