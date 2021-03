Aumenta seguridad en Palacio tras irrupción en conferencia

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Tras la sorpresa que produjo un joven que se ocultó detrás de la mampara y habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera; indicó que se tomarán las medidas pertinentes de seguridad, aunque adelantó que no será nada extraordinario.

López Obrador explicó que el joven que ingresó el lunes por la puerta de acceso a los reporteros de la fuente no fue detectado por el personal de seguridad, pero tampoco tenía intenciones de hacer daño, sólo quería ser escuchado.

Durante la conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente dijo que la persona ingresó al recinto y se mantuvo detrás de la mampara en espera de que iniciara la conferencia mañanera.

“Se va a dar más información, pues fue una persona que se introdujo, no sé exactamente la hora, les van a informar sobre el detalle, no lo vio nadie, estuvo un tiempo, vamos a decir, no escondido, en espera de que comenzara la conferencia, y apareció, pero no tenía intención de dañar, quería llegar aquí y lo logró”.