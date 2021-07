Ausencia de observadores, el problema de la Consulta Popular

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— La primera Consulta Popular del próximo 1 de agosto de 2021 será el mejor ejercicio de participación ciudadana aseguró el Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese sentido, el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello aseguró que Consulta Popular “va y ésas son buenas noticias para México”.

A la fecha se tiene un avance del 34%, con la aceptación de 97 mil 105 voluntarios, de ellos 81 mil 695 ya fueron capacitados.

Contrario a lo que señalan algunos actores, “no ha existido un boicot de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y del INE a la Consulta Popular”.

Enfatizó que la Consulta Popular se está realizando con las suficiencias presupuestales del INE; después de que la Cámara de Diputados no otorgara “ni un peso” para el ejercicio y la Secretaría de Hacienda negara una ampliación presupuestal.

Señaló que desconfiar de la autoridad, incluso de la electoral, es un derecho y a veces una obligación de ciudadanía y partidos; y por eso la gravedad de no tener representantes de partido en las mesas.

“Me parece que la renuncia que al menos por omisión hicieron todos los partidos a tener representantes en las casillas, genera un problema de certeza para el proceso en su conjunto; más allá del derecho particular que cada quien pudiera no haber manifestado en su momento que el proceso de consulta no sea vigilado plenamente; no solamente observado por actores externos al Instituto. Me parece que es un problema para el Instituto, no nada más para los partidos que no van a tener representación”, enfatizó.