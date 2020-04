BC con cancelaciones millonarias antes de Constellation Brands

Ciudad de México.- Antes de la cancelación de la construcción de la planta cervecera de la empresa transnacional Constellation Brands en Baja California, como consecuencia de la consulta popular que se realizó en esta entidad, el estado ya había registrado cancelaciones millonarias en materia de inversiones.

De acuerdo con la legisladora del Partido del Trabajo, Alejandra León Gastélum, tan sólo el sexenio pasado, del estado de Baja California salieron capitales por 365 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía.

En este sentido la senadora Alejandra León Gastélum señaló que la cancelación de la construcción de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali no ahuyentará las inversiones de la ciudad ni de Baja California, pues entidad ya registraba desinversiones millonarias en los últimos sexenios.

León Gastélum explicó que el factor principal para registrar ésta, que es considerada la mayor pérdida de inversión en la entidad, fue la falta de estrategia económica ante un escenario tan competitivo y más aún cuando las autoridades se enfocaron en tratar de impulsar un negocio plagado de irregularidades.

Mientras tanto, destacó la legisladora, los estados del Bajío siguieron recibiendo empresas e inversiones extranjeras ante una adecuada planeación.

La senadora expresó que no se puede basar el crecimiento económico en una planta cervecera, por lo que el hecho de que opere o no, no inhibirá las inversiones como quieren hacer creer empresarios que siguen defendiendo a Constellation Brands.

Las autoridades de Baja California, subrayó la senadora del PT, tienen que tener una visión más amplía para los proyectos que busquen en el futuro.

La obra pública pasa por una de las peores crisis en la historia de la entidad, lo que ha provocado un rezago en infraestructura en los últimos 10 años. Se tiene que incentivar al sector de la construcción y más ahora ante las serias afectaciones que provocará el coronavirus, enfatizó la senadora.

Alejandra León dijo que la cancelación de la construcción fue una lección no sólo para este tipo de compañías depredadoras del agua y para cierto grupo de empresarios de Mexicali. Fue una lección para los tres órdenes de gobierno y el Congreso local que estuvieron operando a favor de Constellation Brands, dándole la espalda al pueblo.