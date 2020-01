Buenísimos los memes del avión, señala AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó con humor la ola de memes y chistes que desató el anuncio de un posible sorteo del avión presidencial a través de la Lotería Nacional.

“Los memes, geniales, o sea buenísimos”, expresó en su conferencia de prensa matutina, en la que incluso sugirió el guion para un supuesto cortometraje que se planea realizar, según versiones de redes sociales.

“Yo no me enojo, de verdad, disfruto las cosas”, señaló el mandatario al recordar que el problema del avión no comenzó con su llegada a la Presidencia en 2018, sino en sexenios anteriores cuando se autorizó la millonaria compra.

“Los que van a hacer el cortometraje, porque da para eso, por el surrealismo, que tomen en cuenta que esta historia no comienza ahora sino cuando ‘érase una vez unos monarcas que se trasladaban en aviones de lujo'”, bromeó.

“Así tiene que empezar: Y uno de ellos por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle el mejor avión que había en ese entonces en el mundo, que no lo tenía ni Obama”, añadió López Obrador.

El mandatario confirmó que sortear el avión presidencial es una de las opciones para resolver dicho problema, pero aclaró que primero están la venta directa, la sociedad de varios propietarios, la subasta y la posible renta. (Notimex)

