“Campaña de contrarreforma energética, otra tomada de pelo”: PAN

Ciudad de México.— La campaña del gobierno de una contrarreforma energética es otra tomada de pelo a los mexicanos, porque es mentira que con ella se busque bajar el precio de la electricidad, advirtió el Partido Acción Nacional.

El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, dijo que el blanquiazul va por una reforma que promueva la competencia, mejores precios y calidad en el servicio.

“Es otra tomada de pelo, es más atole con el dedo a la gente y tratarlos de manipular y nosotros decimos con total claridad, Acción Nacional va por una reforma energética que no contamine, que será renovable, de energías limpias y que la gente pague menos. Acción Nacional no va por empoderar más a Manuel Bartlett, no va por hacer un monopolio la Comisión Federal de Electricidad para que le pueda cobrar a la gente lo que sea”, expresó.