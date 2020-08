Casos Lozoya y García Luna, momentos estelares de corrupción

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador, pide ver lo positivo del tiempo que estamos viviendo, porque existe la gran oportunidad de desterrar la corrupción.

“Si no de manera definitiva para ser objetivos, sí de alejarla de la vida pública, de acabar con la peste de la corrupción”, señaló el Presidente.

Así como en el desarrollo del caso Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ambos, dijo López Obrador, son momentos estelares e inéditos que se deben aprovechar para desterrar para siempre la corrupción.

“Creo que no se había presentado en mucho tiempo una oportunidad como ésta, que no debemos dejar pasar e ir al fondo, y tenemos elementos; hay dos casos emblemáticos, graves, las declaraciones del exdirector de Pemex, Lozoya, que involucra a ex presidentes y ex legisladores que recibieron sobornos; y el otro asunto, también emblemático, el de Genaro García Luna, quien como secretario de seguridad, estaba al servicio de la delincuencia organizada”.