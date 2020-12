Ciudadanos necesitan un mensaje de esperanza: Poncho Robledo

Ciudad de México.— El diputado panista Ernesto Alfonso Robledo Leal, consideró que si hay algo que necesitan los ciudadanos es un mensaje de esperanza para terminar este año en el que la pandemia y la crisis económica ha marcado las diferencias y necesidades.

En entrevista, Robledo Leal pidió a la gente que no pierda el optimismo, y que el próximo año tiene que arrancar con los ánimos renovados, “con esperanza de que nos va a ir bien”.

Uno de los aspirantes del PAN a la Alcaldía de Guadalupe, Nuevo León, explicó que es necesario que las ciudades se articulen para que la gente de abajo tenga más y los de arriba pueda apoyar a los de abajo con empleos y oportunidades.

“Es necesario renovar y articular el tejido social, de manera que salgamos todos juntos de esta pandemia trabajando y en paz” aseguró el diputado federal.

Por tal motivo, se manifestó en favor de un nuevo pacto fiscal que promueva la productividad en cada estado, en el que se premie el mejoramiento escolar, la inversión en ciencia y tecnología, pero sobre todo que con los recursos federales se mejore a los estados que más empleos generan.

Afirmó Poncho Robledo que se debe apoyar a los estados del sur, que requieren apoyos para salir adelante, pero que sea con la regla de promover la productividad.

“Premiar a los estados que produzcan más, ese es el Pacto Fiscal que México necesita”, señaló Robledo Leal.

Además, criticó que en esta difícil situación económica, Guadalupe sea el único municipio que no va a pagar aguinaldo.

¿Cómo no tomar esa previsión tan básica?, criticó el diputado Federal. Aunque no quiso hablar de Cristina Díaz, actual presidente municipal, expresó que no sabe si realmente es ella quien está a cargo de las decisiones del municipio.

Robledo Leal consideró necesario la alianza federal para quitarle la mayoría a López Obrador en el Congreso.

“En el municipio de Guadalupe queremos promover la productividad, tenemos el chip de sacar el agua debajo de las piedras y es por esto que nos vamos a poner de acuerdo para que la tercera sea la vencida, y Guadalupe pueda ser gobernada por el PAN”, refirió.

Es necesario que se unan para hacerle frente al Presidente Andrés Manuel; está es una gran oportunidad en el país para tener una Cámara de Diputados ajena a los intereses del Presidente actual.

“Pero eso no quiere decir que la alianza funcione en automático para los estados, aquí en Nuevo León no se necesita una alianza para poder ganar”.

Para finalizar, comentó que el PAN siempre irá en unidad, por eso ofrece todo su talento para eliminar la corrupción, hacer las cosas con calidad y llevar a Guadalupe a ser uno de los mejores municipios de México, para vivir siendo clase media, con aspiraciones para salir adelante con nuestro esfuerzo.

A diferencia de otros estados, aseguró Robledo que en esa alcaldía, la candidatura no se decidirá por cuotas, sino por conocimientos, valores y trabajo. Ya se hicieron los arreglos necesarios para que el contendiente pueda el perfil ideal.

“Es mi máxima aspiración, gobernar la ciudad donde vivo, quitarle la inseguridad, lo que cual mucho tiene que ver con resolver las causas que la generan. Para eso también hay que devolverle el respeto a los elementos policiales que los tratan muy mal, los han dejado morir en su casa por Covid y además les quitaron los aguinaldos”.

