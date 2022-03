“Con el Partido Acción Nacional que no cuente”, advierte senador a López Obrador

Ciudad de México.— El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, indicó que la bancada que encabeza no votará en favor de una reforma electoral, anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser muestra de su talante autoritario.

“Esto es una embestida frente a los órganos electorales, intenta destruirlos, para entonces sí, y a partir de ahí, administrar los resultados de las elecciones como le plazca. Y esto es gravísimo, esto no puede pasar, no se puede permitir. Esperaremos a leer el texto de esta iniciativa, pero seguramente se convocará al grupo opositor, el bloque de contención, porque esto no puede permitir, no pasará”, señaló.