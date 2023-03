Con miles de firmas, sociedad civil rechaza iniciativa de Igualdad Sustantiva

Ciudad de México.— Ante el amago de la diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, de llevar al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de reformas en pro de la igualdad sustantiva y de género, requisitos de elegibilidad, familias y matrimonios igualitarios y autonomía reproductiva, representantes de la plataforma Actívate acudieron a San Lázaro para advertir que ese paquete de iniciativas atenta directamente contra la vida, la familia y la libre manifestación de ideas.

Por ello, solicitaron audiencia con los presidentes de la Cámara Baja y de la Junta de Coordinación Política, Santiago Creel Miranda e Ignacio Mier Velazco, respectivamente, para presentarles las más de 45 mil firmas ciudadanas que, a través de la plataforma actívate.org.mx se han recabado para expresar su rechazo a la citada propuesta de ley.

“Hoy les hacemos llegar, de forma simbólica, la exigencia de más de 45 mil ciudadanos mexicanos que, a través de nuestra plataforma digital, han expresado con su firma el rechazo a la reforma constitucional de Igualdad Sustantiva que promueve la diputada Aleida Alavez y la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados”, se detalla en la petición de audiencia.

Explicaron que la diputada Alavez Ruiz ha señalado que los proyectos tienen el aval de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados para que vean la luz el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“La reforma de Igualdad Sustantiva es un peligro porque busca incorporar términos ambiguos y peligrosos que atentan directamente contra la vida, la familia y la libre manifestación de ideas, por ello es que desde el 5 de marzo de 2021 fue publicada en nuestra plataforma y desde entonces le hemos dado seguimiento a la reforma. Es así que solicitamos, se nos agende una reunión para hacer entrega de forma presencial las firmas que se han recolectado en nuestra plataforma y platicarles de forma detallada sobre la exigencia y preocupación de los miles de ciudadanos que la han signado”, expusieron en la misiva Cecilia Urrea y Uriel Esqueda, de Actívate.

Es importante destacar que al momento de hacer entrega de la carta en la Jucopo, los representantes de la plataforma pudieron hablar directamente con el diputado Ignacio Mier, el cual comentó que ya estaba enterado acerca de la campaña a través de Actívate, cuestionando los riesgos que se plasman en la misma.

Se le reiteró entonces la petición de audiencia para hacerle entrega de las más de 45 mil firmas ciudadanas que respaldan el rechazo a la iniciativa de Igualdad Sustantiva, dejando abierto el espacio para una futura reunión.

Cecilia Urrea precisó que las más de 45 mil firmas plasmadas en la plataforma deben tener eco en la actual legislatura, ya que atentan contra la vida, la familia y las libertades.

Posteriormente, la Coordinadora de la plataforma compartió a la diputada del PAN, Teresa Castell, las firmas ciudadanas, una de las legisladoras que ha manifestado su rechazo a la iniciativa de Aleida Alavez.

“Estamos convencidos que se debe garantizar la libre expresión de ideas, sin importar que no sean parte de la agenda ideológica predominante. Creemos que la familia representa el núcleo fundamental de nuestra nación y estamos convencidos que se debe velar por el bien superior del menor y no de una minoría, por lo que exigimos el respeto al derecho humano fundamental que es la vida, frente a caprichos ideológicos que no tienen sustento ni justificación”, finalizó Cecilia Urrea.

Esta es la campaña de Actívate

ebv