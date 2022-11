Con recursos públicos movilizarán a gente en apoyo a López Obrador: señala panista

Ciudad de México.— El senador Julen Rementería del Puerto expresó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe dar resultados y no competir.

En ese sentido, el panista calificó como una locura y un verdadero despropósito su convocatoria para marchar el próximo domingo 27 de noviembre del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.

“Realmente me parece un capricho, una pataleta, de alguien así que debiera de preocuparse más bien por dar resultados que por competir. Es lamentable que el Presidente de México tenga una actitud que no debía de mostrar, me parece a mí fuera de lugar; sin duda, hoy en día estamos ante una condición como si hubiera competencia, como si eso le importara al país”, señaló el senador panista.