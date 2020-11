Considera AMLO que FRENAAA está dividido

México.- El rector Enrique Graue nombró como nuevo titular de la Oficina de la Abogacía General de la Universidad Nacional al jurista Alfredo Sánchez Castañeda, y reconoció ampliamente la fructífera labor de la titular saliente, Mónica González Contró.

Graue afirmó que la todavía responsable del área jurídica de la Universidad Nacional propició la adhesión de esta casa de estudios a la plataforma de ONU Mujeres y el movimiento solidario en favor de la igualdad de género, y destacó el protocolo para la atención de los casos de violencia de género y las políticas institucionales con que ya cuenta la Universidad.

Los reglamentos de transparencia y acceso a la información pública, y de responsabilidades administrativas de los funcionarios y empleados de la Universidad, así como el Comité de Transparencia, son otras aportaciones de su gestión, destacó Graue.

El rector expresó que la Oficina de la Abogacía es un pilar de la estructura universitaria sin la cual indiscutiblemente esta institución no podría cumplir sus funciones sustantivas, espacio desde el cual la abogada general brindó respaldo basado siempre en la fuerza del derecho, la firmeza de sus convicciones, la sinceridad en el trato, así como alegría y cordialidad.

En tanto, Mónica González Contró dijo que ser abogada General ha sido el mayor honor que ha tenido en su vida profesional, no sólo por el hecho de ser funcionaria universitaria, sino por el privilegio de formar parte del equipo del rector Graue.

Sánchez Castañeda, por su parte, agradeció al Rector “el honor que me concede y la oportunidad que me brinda para apoyarlo desde la Oficina de la Abogacía General. Es un privilegio, porque servirle a nuestra Universidad no es otra cosa que servir al país, porque en esta casa de estudios se piensan, se discuten y se proponen soluciones para los grandes problemas nacionales y para la mejora de las instituciones existentes”.

Nuevo abogado

Alfredo Sánchez Castañeda es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas; licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con diplomas de Traduction Juridique y Droit Comparé del Institut de Droit Comparé de la Université de Paris 2. Es doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Université de Paris 2 (Pantheon-Assas).

Es profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM, y de Derecho Comparado de la División de Estudios de Posgrado de la misma entidad. Es autor de diversas obras, entre las que destacan Diccionario de Derecho Laboral, editado por Oxford University, y el libro Justicia Laboral, editado por el IIJ. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.

