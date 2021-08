Consulta ciudadana no era juicio sumario para expresidentes: AMLO

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Frente a la polémica generada por la Consulta ciudadana para enjuiciar los actores políticos de los sexenios anteriores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no tiene por objeto llevar a un juicio sumario a los expresidentes de la República.

“En el caso de la consulta, si se hubiese logrado el 40% para que fuese vinculante, de todas maneras, no era enjuiciarlos sin el derecho a la defensa, no era un juicio sumario, se tenía que llevar a cabo un proceso legal como cualquier otro ciudadano”.

El Instituto Nacional Electoral informó que durante la jornada de la consulta popular del domingo pasado 6 millones 511,385 (el 97.72%) votaron por el “Sí” y 102,945 (el 1.54%) por el “No”. 48,878 (0.73%) papeletas fueron anuladas.

“La consulta tiene un valor que va más allá de lo jurídico. La justicia, siempre lo he dicho, no sólo es castigar, la justicia también es prevenir, que no haya repetición, porque lo peor que se tenía en México era que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad, cometían atrocidades”, dijo López Obrador.