¿De qué acusa FGR a la hija del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval?

México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), obtuvo del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito en Nayarit, vinculación a proceso en contra de Lidy Alejandra “S”.

La hija del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval es señalada de su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Esta persona, en audiencia inicial, había recibido el auto de no vinculación a proceso, sin embargo, “luego de que esta FGR interpusiera el recurso de apelación, dicho Tribunal decidió revocar la no vinculación dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, en funciones de Juez de Control, y consecuentemente dictó el auto de vinculación al proceso referido”.



En una ficha informativa se dio a conocer que la hoy vinculada hija del ex gobernador de Nayarit es probable responsable del delito mencionado, por la presunta adquisición de tres inmuebles durante el periodo de 2009 a 2017.