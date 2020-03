¿Deben hacer prueba del Covid-19 a López Obrador?

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se hará la prueba del coronavirus Covid-19 si esto “hace falta” para prevenir su transmisión.

Mientras, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, consideró que no es necesario que el mandatario se realice la prueba.

“Desde el punto de vista técnico, el señor presidente tiene dos connotaciones, y técnico me refiero al manejo integral de una epidemia como un fenómeno social. Afortunadamente él goza de buena salud y aunque pasa de los 60 años no quiere decir que es una persona de especial riesgo”.

Incluso, López Gatell refirió “les voy a decir una cosa muy pragmática: casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él”.

Por otra parte, el funcionario federal despejó una duda que está permeando entre la población por falta de información: la idea de todos hacerse la prueba del Coronavirus.

López Gatell dijo “parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos. No es la primera vez que lo decimos, todas las noches en los últimos siete días hemos estado hablando de esto”.

¿Por qué razón? Porque notoriamente hace aproximadamente 10 días y esto empezó a partir de que Estados Unidos anunció el incremento de sus medidas de restricción, creció esta idea: ‘todo mundo tiene que hacerse la prueba’ y “entró una idea completamente carente de sentido técnico, de que México tiene pocos casos porque no hace pruebas”.

El funcionario federal afirmó que “No tiene sentido, así no funciona la vigilancia epidemiológica y así no funciona la atención de la salud. Lo que hemos explicado repetidamente es: esta prueba no es una prueba para uso clínico, una persona que tenga los síntomas, que tenga la enfermedad, no sirve de nada saber si es positivo o negativo”.

¿Por qué razón? Volvió a preguntar. Porque la atención médica de una persona con COVID-19, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus es exactamente igual se sepa que tiene o que no tiene el virus, porque no existe en el mundo entero y muy probablemente no existirá a lo largo de la epidemia un tratamiento específico, un medicamento que aniquile al virus.

¿Por qué razón? Repitió: Porque esta enfermedad, igual que una enorme cantidad de las infecciones respiratorias causadas por virus, se curan solas, el sistema de defensas del cuerpo, llamado sistema inmune, genera anticuerpos que son sustancias, moléculas, proteínas que combaten al virus y lo aniquilan solo, y es por eso que la enorme cantidad de la enorme mayoría de las personas se recuperan espontáneamente.

“Ahora, aún más descabellado es pensar que preventivamente tenemos que hacernos la prueba, cualquiera de nosotros o el señor presidente. No tiene ninguna lógica científica”.

-Ahora, si el propósito desviar la atención de lo que es útil para que todos y todas nos protejamos juntos colaborando armónicamente gobierno y sociedad sin agendas políticas y enfrentándonos a una situación de carácter técnico, entonces hacen un mal servicio, porque la atención pública empieza a estar centrada en cuántas pruebas se hicieron, dónde se hacen las pruebas, cuál es la identidad de las personas, en qué hospital se encuentran, por qué el presidente saluda y besa. No tiene un sentido técnico.

