Descalificaciones de TV Azteca hacen daño “pero no mucho”: AMLO

Ciudad de México.— Luego de que el conductor de TV Azteca, Javier Alatorre, descalificó y llamó a no seguir las recomendaciones sanitarias del subsecretario Hugo López-Gatell, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se debe respetar el derecho a la libertad de expresión.

Aunque reconoció que se hace daño “pero no mucho”, López Obrador afirmó que no es partidario que se sancione este tipo de declaraciones ya que el pueblo de México está consciente y avispado, por lo que no hay gente que pueda ser manipulada, “cada ciudadano es un medio de comunicación”.

“Tenemos que actuar así, con mucho respeto a las libertades, aquí aprovecho para decir a Gobernación el caso de (Televisión) Azteca y otras dependencias en el cumplimiento de su deber tuvieron que presentar una sanción pero lo hacen porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad”, dijo en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Mi recomendación es que no haya ninguna sanción que quede siempre por encima de cualquier acto aún cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad que quede a salvo el derecho a manifestar la libertad de expresión”.

El mandatario llamó a seguir las recomendaciones de los especialistas durante la pandemia de Coronavirus.

El viernes 17 de abril el conductor de TV Azteca, Javier Alatorre, descalificó el trabajo del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y llamó a no seguir sus recomendaciones sanitarias.

Un día después, en un video, el Presidente López obrador pidió a la población a seguir las recomendaciones de López-Gatell Ramírez, ya que dijo que Alatorre se equivocó y cometió un error.

En la conferencia de prensa de este lunes, el primer mandatario dijo que aunque se trate de un exceso que quede intacto el derecho a la libre expresión.

Confió en que como Presidente de la República la población atienda su llamado a seguir las recomendaciones sanitarias para no aumentar contagios de Coronavirus, lo que mayoría de la gente sigue.

Instó a seguir las recomendaciones de los científicos, y en especial del subsecretario Hugo López-Gatell, quien tiene la capacidad, conocimiento y profesionalismo para seguir llevando el control y la trayectoria de la pandemia en México.

Después se mostró un video con un breve currículum del equipo de médicos y científicos que integran el grupo de coordinación sanitaria.

Dijo que el mexicano es uno de los pueblos con mayor conciencia del mundo ya que el cambio no sólo fue de gobierno sino de mentalidad. Se equivocan los que piensa que la ciudadanía puede ser sujeto de manipulación porque esto cambio, afirmó.

