Detectan 15 mil firmas de personas fallecidas en apoyo a Revocación de Mandato

Ciudad de México.— En relación al caso “Beatriz y otros Vs. El Salvador”, referente al aborto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó a la plataforma de participación ciudadana activate.org.mx, que recibió el escrito en calidad de amicus curiae relativo al desahogo del tema, mismo que será puesto a conocimiento de ambas partes para su información.

El escrito fue presentado el 21 de marzo, un día antes de que se realizó la deliberación del caso durante dos días (22 y 23 de marzo), en la sede de la Corte IDH, en Costa Rica, y el 30 de marzo, vía correo electrónico, Pablo Saavedra Alessandri, secretario del organismo internacional, notificó a Uriel Esqueda el acuse de recibido.

“Por medio de la presente se acusa recibo de la comunicación de 21 de marzo de 2023, recibida ese mismo día vía correo electrónico en la Secretaría de la Corte IDH, mediante el cual la plataforma de participación ciudadana activate.org.mex presentó un escrito en calidad de amicus curiae en relación con el presente caso.

“Al respecto, me permito informarles que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 del Reglamento de la Corte y siguiendo instrucciones de la Presidencia del Tribunal, dicho escrito será puesto en conocimiento de las partes para su información.

“Asimismo, permítame expresarles mi agradecimiento por su interés en la labor que desarrolla la Corte Interamericana”, expresó Saavedra Alessandri.

Actívate presentó el escrito de amicus curiae, con el propósito de contribuir respetuosamente y de manera independiente e imparcial con algunas consideraciones jurídicas a la decisión que la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos tomará en el Caso Beatriz y otros Vs. El Salvador.

A raíz de este caso, la organización Juvi AC impulsó una campaña en la plataforma digital Actívate para rechazar que el sistema interamericano presione a las naciones de América Latina para garantizar el falso “derecho humano” al aborto.

“Y es que a través de mentiras y engaños, el lobby abortista ha utilizado una estrategia aparentemente legal que podría forzar a los países latinoamericanos a permitir el aborto en sus territorios”, señaló Actívate.

¿Qué ocurrió verdaderamente con Beatriz y qué engaños está usando el lobby para promover su agenda?, cuestionó.

De acuerdo con la plataforma de participación ciudadana, Beatriz, una mujer que sufría de lupus, quedó embarazada de su segunda hija en 2013. Un embarazo buscado y esperado por la madre. Semanas más tarde, la bebé fue diagnosticada con anencefalia.

Esta enfermedad no le impedía tener conciencia, experimentar dolor, e incluso la probabilidad de que pudiera vivir meses o años. A partir de ese momento, grupos abortistas se acercaron a Beatriz y la manipularon diciéndole que iba a morir si no abortaba a su hija. Que su beba no iba a nacer con vida y que ella corría peligro.

Estos grupos, reiteró, por presunto pedido de Beatriz, solicitaron la autorización de abortar ante la Corte Suprema de El Salvador, y también pidieron medidas provisionales ante la CIDH. De hecho, no hay pruebas de que Beatriz pidiera personalmente el aborto.

Tras la deliberación del 22 y 23 de marzo, el tribunal entró a la fase en la que ambas partes presentarán sus pruebas y argumentos finales, y es ahí donde se les presentará el escrito de Actívate. Se tiene previsto que la CorteIDH dicte sentencia dentro de seis meses.

