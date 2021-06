Detienen a presuntos responsables del crimen de candidata en Moroleón

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— A una semana del asesinato de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay detenidos vinculados al crimen, pero no dio detalles sobre los presuntos responsables.

López Obrador afirmó que en la mayoría de los casos en que hubo ataques contra candidatos hay detenidos de los presuntos responsables y se procede penalmente en su contra “porque ya no hay impunidad como antes, en que por influencias salían libres.

“En este proceso electoral, en que algunos candidatos lamentablemente han sido agredidos, que perdieron la vida mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables”.

Ofreció López Obrador en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que presentará un informe detallado sobre el protocolo de seguridad a los candidatos en el contexto electoral.

“Vamos mañana a informar sobre eso aquí porque han presentado denuncia sobre estos hechos y queremos informar de cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables”.

“Hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato que fue lamentablemente asesinada ya ayer hubo detenciones; entonces esto lo digo no sólo para informar de cómo estamos actuando, lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar la información, que no piensen que van a cometer un ilícito y no va pasar nada”.

El tema surgió luego de que una reportera le preguntó sobre la desaparición desde el 27 de mayo de Tomás Rojo Valencia, dirigente yaqui; el cual fue secuestrado según una versión, a lo que respondió el presidente López Obrador que se inició la búsqueda.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, señaló que autoridades de la Secretaría de Gobernación se reunieron con los familiares de Rojo Valencia.

“Se está haciendo un trabajo, ha habido reunión con familiares, ayer en Gobernación, se ha iniciado la búsqueda como estamos trabajando con ese propósito y estamos aplicados para encontrar a este dirigente; que, sí, en efecto, fue reportado como desaparecido y estamos en eso”.

La reportera fue más allá: -“¿Qué opina de esta desaparición?”, le cuestionó.

-“No deben, de ninguna manera, llevarse a cabo actos de este tipo; y que no vamos nosotros a dejar de proteger a las personas y de castigar a los responsables siempre”.

Comentó con su ácido humor el primer mandatario que a diferencia de otras administraciones antes imperaba la impunidad y no se hacía justicia. “Ahora es diferente, en Sonora o en cualquier estado donde se comete un delito se investiga y se encuentra a los responsables; y se les castiga”, aseveró.

