Diputado del PRI traicionó a México: Alejandro Moreno

Ciudad de México.— El Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), un juicio de inconformidad a fin de que la autoridad electoral anule el ejercicio de Revocación de Mandato.

Lo anterior, argumentó el sol azteca, por las “descaradas” violaciones a la Constitución Política y los Principios Básicos Electorales, donde los principales actores son altos funcionarios federales, gobernadores, gobernadoras y dirigentes del partido Morena, encabezados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quienes actuaron como delincuentes electorales.

A este respecto, el presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, destacó que si no se anula este ejercicio se deja el precedente peligrosísimo de que se pueden seguir violando principios básicos de la Constitución, los mandatos electorales y diversos ordenamientos, así como a los órganos electorales, al Tribunal Electoral y sentencias de la Corte y del propio Poder Legislativo.

Mencionó que se violentó descaradamente los principios básicos de la constitucionalidad democrática y de los mandatos electorales.

“No podemos permitir que quede como parte de la picaresca política como algo que no tiene importancia, no queremos que se siente un precedente para los próximos procesos electorales; no queremos que se piense que simple y sencillamente se puede volar la Ley ordenamientos y que no haya ninguna consecuencia”, señaló Zambrano Grijalva.

.@lopezobrador_, @adan_augusto y altos funcionarios, gobernadores y dirigentes de #Morena son delincuentes electorales, durante la #RevocaciónDeMandato actuaron en pandilla tumultuariamente, deben ser sujetos de la aplicación de la ley y ser sancionados por cometer delitos graves pic.twitter.com/A0at6I0HiM — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) April 13, 2022

Aseveró que la nulidad del proceso para la Revocación de Mandato debe tener consecuencias para los que cayeron en estas conductas ilícitas.

“Quien fue el causante de todo esto, como principal volador de todos estos preceptos es el Presidente de la República, el que tendría que ser sujeto a un nuevo proceso”.

Acusó que el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, altos funcionarios del Gobierno Federal, gobernadores, altos dirigentes de Morena son delincuentes electorales que actuaron en pandilla tumultuariamente y deben ser sujetos de la aplicación de la ley y ser sancionados por cometer delitos graves al violar los ordenamientos electorales.

La Secretaria General del PRD, Adriana Díaz, explicó que el proceso de Revocación de Mandato está sujeto a las reglas electorales y constitucionales.

“Hay criterios que hemos presentado para que se anule el proceso y no se sigan cometiendo faltas a la Constitución como es la certeza, la equidad, la imparcialidad y la objetividad, nosotros queremos procesos limpios, que haya sanciones para quienes cometan delitos electorales”, señaló la perredista.

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila Romero explicó que dicha nulidad es por dos agravios fundamentales que no pueden quedar impunes: la intervención de recursos de procedencia ilícita, que fueron desplegados a través de la organización Que Siga la Democracia que violenta la Constitución Política, la Ley General de Revocación de Mandato así como las Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

Intervención grosera de los funcionarios públicos empezando por el presidente de la República, la jefa de Gobierno, gobernadores y gobernadoras, presidentes municipales, diputados federales, locales todos emanados de Morena que violaron la Constitución, la Ley y las resoluciones que violenta el principio de neutralidad establecido en el Artículo 134 Constitucional y el principio de Equidad en la contienda.

ebv