Diputado Saúl Huerta debe renunciar al fuero: AMLO

Ciudad de México.— Tras condenar la conducta lasciva del legislador Saúl Huerta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el diputado federal de Morena debería renunciar a su fuero.

Lejos de sorprenderse por la acusación de que fue objeto el legislador del Morena de Puebla, advirtió que en este caso no se debe permitir la impunidad y el que comete un delito tiene que ser castigado.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, afirmó que en su gobierno no se encubrirá a nadie ya que no son iguales a sus antecesores, porque ya no hay impunidad y se debe proceder penalmente contra el que resulte responsable de un delito, “trátese de quien se trate”.

“Condeno cualquier abuso sexual, en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio de quien sea, siempre he dicho que junto a la corrupción como de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad”.

Reiteró que desde que asumió la Presidencia de la República dijo que no habrá impunidad para nadie, ni para su familia; “el que comete un delito tiene que ser castigado porque no somos iguales, no vamos a encubrir a nadie”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional el primer mandatario sostuvo que se debe castigar a los responsables de cualquier delito.

Una reportera le preguntó si el diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, debería renunciar al fuero debido a que fue liberado tras ser denunciado ante el Ministerio Público.

-“Sí, a todo lo que corresponda y esto tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal”, aseveró.

-¿Que no se escude en el fuero?, le volvió a cuestionar.

-No, pero los afectados tienen que presentar denuncias y ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia en el poder la que tiene a su cargo el gobierno, es otra cosa, no somos iguales, que se actúe.

El miércoles se conoció que el diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, abusó sexualmente de un menor en un hotel de la ciudad de México, pero fue liberado porque hizo valer su fuero como legislador.

