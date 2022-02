Diputados de Morena piden al INE “no hostigar” a legisladores

Ciudad de México.— El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, solicitó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, que respete las competencias constitucionales y que cese el hostigamiento a integrantes de esta instancia del Poder Legislativo.

A través de una carta dirigida al presidente del INE, Lorenzo Córdova, Gutiérrez Luna expresó que los integrantes del Poder Legislativo cuentan con inmunidad parlamentaria “prevista en el artículo 61 constitucional, que consagra la libertad de los legisladores para manifestarse y la imposibilidad para ser reconvenidos”.

Sostuvo que el debate abierto a la sociedad y el ejercicio de dar a conocer los trabajos que realiza la Cámara de Diputados “implica una nueva forma de hacer política que redunda en el fortalecimiento de una sociedad informada y democrática”.

Recordó que esta soberanía inició el pasado 17 de enero los foros de Parlamento Abierto sobre la propuesta de reforma eléctrica y, en forma paralela, diversos diputados y diputadas han realizado algunos debates al respecto en diferentes entidades del país.

Estas actividades, dijo, tienen la intención de generar un ambiente de amplia participación democrática de la ciudadanía en un tema relevante para el país y “dada la etapa en que se encuentra, es de exclusiva competencia del Poder Legislativo”.

Gutiérrez Luna señaló que “indebidamente ha dado inicio un ejercicio de hostigamiento institucional en contra de esta Cámara y sus integrantes, por parte del Instituto Nacional Electoral, en el marco de múltiples procedimientos especiales sancionadores”.

El presidente de la Mesa Directiva recordó que es su deber garantizar el fuero constitucional de las diputadas y diputados, y velar por su derecho para participar en debates, audiencias públicas y cualquier otro proceso parlamentario, por lo que lo conminó a “respetar el marco constitucional y el ejercicio de las funciones legislativas”.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, señaló que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, está equivocado al intentar cancelar los derechos políticos electorales de los ciudadanos al pretender que dejen de llevarse a cabo los ejercicios informativos y de participación ciudadana sobre la reforma eléctrica.

Mier Velazco invitó al consejero presidente del INE a que asuma su papel como un garante de la democracia en México.

“Que no crucen la raya, que la Constitución establece el ámbito de sus responsabilidades. Que nos deje a la Cámara de Diputados hacer nuestro trabajo. Yo no me meto a decidir por qué nada más se van a instalar para este ejercicio 57 mil casillas; pues ellos dicen que no les alcanza el dinero, yo pienso lo contrario. Pero ya es su decisión soberana, y ahí en su autonomía nosotros lo respetamos”, dijo.

ebv