Diputados garantizan transparencia en elección de consejeros electorales

Ciudad de México.- El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, afirmó que todas las demandas de las estudiantes están siendo atendidas y se trabaja de manera permanente en propiciar espacios seguros y de respeto para las mujeres universitarias, y así estar en condiciones de reanudar actividades en los planteles que se encuentran cerrados.

“Trabajamos en cada una de ellas, vemos los planteamientos que nos hacen para resolverlos a la brevedad. Las peticiones son muy similares, todas se han venido implementando”, dijo.

Graue expresó que Las acciones de la UNAM son trascendentales porque es la institución de educación superior más vinculada con la sociedad, pues multiplica las oportunidades de acceso a la educación en beneficio de todos, sin exclusiones ni discriminaciones.

Al ser entrevistado en la inauguración de la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

#BoletínUNAM Leer nos permite imaginarnos distintos, soñar nuevas realidades, entender a los otros y compartir el mundo y aspiraciones. Inicia la edición 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. #FILPM41 > https://t.co/bRh8JZ7RBa pic.twitter.com/C3ECm7lR94 — UNAM (@UNAM_MX) February 20, 2020

Otro de los puntos que destacó el rector de la máxima casa de estudios es que cada vez se lee menos en México, reconoció Graue.

De cada 100 personas mayores de 18 años, 42 dijeron haber leído al menos un libro en el último año, y en 2015, fue el 50 por ciento, de acuerdo con el Módulo de Lectura del INEGI 2019. También la lectura de revistas, periódicos y materiales electrónicos ha disminuido un nueve por ciento, en el mismo cuatrienio.

“El motivo de la Feria es invitarlos a retomar el hábito de la lectura, porque si los adultos no leen, no podemos esperar que nuestros jóvenes lo hagan, y no debe sorprendernos entonces que en la prueba PISA se refleje que en los últimos años no ha habido cambios mayores en la comprensión de lectura”, aseveró Graue.

ARH