Duarte: nunca me he subido a un Ferrari

México.- Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz respondió desde prisión que nunca se ha subido a un Ferrari.

Tras la información de que presuntamente le regaló un Ferrari de colección al presidente Peña Nieto, desde prisión a través de su Twitter respondió que nunca se ha subido a uno.

“Con todo respeto a Emilio Lozoya, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno”, posteó.

“En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno”.

Según reveló Emilio Lozoya, durante una gira a Veracruz, Peña presumió que Duarte le había regalado el automóvil de los años 50 usado por el entonces presidente Adolfo López Mateos.

