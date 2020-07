Duarte se ampara para evitar extradición a México

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Zapopan, Jalisco, donde advirtió que su gobierno no va a negociar con el crimen organizado.

El Presidente lanzó el mensaje en las tierras de mayor influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización con mayor presencia en México y con un poder importante de violencia.

“Quiero que se escuche bien y que se escuche lejos, no vamos nosotros a negociar con la delincuencia, no vamos a transar con la delincuencia; vamos a actuar con estricto apego a la ley bajo el principio liberal de que al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie. No son los mismos tiempos”, dijo López Obrador.

Recordó que su gobierno respetará los derechos humanos y no es con masacres cómo se resolverá el problema de violencia en México.

“Desde luego, no vamos a violar derechos humanos, no es con masacres como se resuelve este problema, va a ser con más inteligencia que fuerza. Vamos a seguir combatiendo a la delincuencia y no vamos a dejarnos intimidar, y nos vamos a proteger mutuamente”, apuntó.

Enfatizó que se va a respaldar a los gobiernos municipales y estatales, en este caso al de Jalisco ante las amenazas e intimidaciones “le decimos al gobernador Enrique Alfaro que no está solo”.

Se considera que es un mensaje para Nemesio Oseguera El Mencho, líder de Jalisco Nueva Generación, a quien se le adjudica un fuerte atentado contra el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, y también amenazas al gobernador de Jalisco.

