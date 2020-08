Dinero del videoescándalo es una “mirruña”: López Obrador

Ciudad de México.— Sin advertir si lo permite el debido proceso, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Fiscalía General de la República dar conocer la denuncia completa que hizo Emilio Lozoya.

“Me gustaría que se considerara este tema como asunto de Estado y que la fiscalía informara qué fue lo que declaró Emilio Lozoya. Para que haya trasparencia, para que el pueblo se entere”, pidió.

En conferencia de prensa, el mandatario hizo la solicitud luego de que comentó que a le gustaría verlo. Y que lo vean todos los mexicanos. Pero desde ayer se empezó a difundir en las redes sociales.

Hoy, dijo, López Obrador que se requiere informar a la gente, hacer una información seria; recuperar el dinero, pues lo que se ve en el video es apenas una “mirruña” de lo que se robaron.

El mandatario expresó que se necesita recuperar lo más que se pueda, porque hace mucha falta, porque es dinero del erario y es dinero de todos los mexicanos.

Habría que ver si están involucrados los expresidentes, porque si la gente quiere y se reúnen las firmas, pues que se haga una consultad popular en la que se determine que se les juzgue.

Aclaró que él no hará este trabajo y recomendó a los constitucionalistas, a los colegios y barras de abogados, a todos los interesados que lleven a cabio este proceso apegados a la legalidad.

Indicó que la iniciativa debe partir del pueblo, para que sus adversarios no argumenten que el Presidente se está vengando. “La venganza no es mi fuerte”, reiteró.

López Obrador manifestó su temor de que pudieran decir que sería una respuesta porque argumentarían que “me robaron la presidencia en el 2006 y no he superado el agravio. Eso no es cierto”.

“Por lo que a mi corresponde, no es mi fuerte la venganza y a Felipe Calderón -que sabe que me robó la Presidencia- ya lo perdoné. Yo no seré el verdugo político de los expresidentes”.

Claro, señaló, si el pueblo lo decide, se debe proceder contra los expresidentes, pero se les debe garantizar su derecho a la defensa; Cada una de las imputaciones que se les hagan se tienen que probar. Simple y sencillamente se debe hacer todo con estricto apego a la ley.

“No se puede acusar y condenar a nadie sin pruebas y sin que un juez lo resuelva”, advirtió López Obrador.

Sobre el video y la decisión del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, de despedir a Guillermo Gutiérrez Badillo, quien fuera su secretario privado, comentó que el video es tan auténtico que el mandatario optó por cesarlo. “Él tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparece en el video”, añadió.

Reiteró que México no ha avanzado por la corrupción. “Por la corrupción hay una monstruosa desigualdad. Así que, hay que erradicarla, desterrarla. No vamos a dejar pasar nada de esto. No tengo la menor duda”.

