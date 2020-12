El Mijis derrota el cáncer, ahora va por la desigualdad

Ciudad de México.— Pedro Carrizales, mejor conocido como ‘El Mijis’ ha vencido el cáncer.

Por medio de sus redes sociales, el diputado local en San Luis Potosí anunció en redes sociales que superó la enfermedad.

Ahora ‘El Mijis’ apunta a otro reto. La desigualdad. Así lo afirmó en el mensaje que publicó en Twitter.

“1 año 3 meses después, me dieron la noticia de que ya no existe cáncer en mi cuerpo. Se que por algo Dios me dejó seguir viviendo; desde aquí, les juro que así como vencí al cáncer, algún día venceremos la desigualdad”.

Mijis 1 – Cáncer 0



1 año 3 meses después, me dieron la noticia de que ya no existe cáncer en mi cuerpo



Se que por algo Dios me dejó seguir viviendo; desde aquí, les juro que así como vencí al cáncer, algún día venceremos la desigualdad



Gracias por el apoyo!#HayMijisPaRato✌🏽🥳 pic.twitter.com/5lcYO3t8Wq — El MIJIS (@mijisoficial) December 2, 2020

El legislador por Morena aseguró, además aseguró que “hay Mijis para rato” junto con una foto con Citlali Hernández, su compañera de partido.

Apenas en septiembre pasado, ‘El Mijis’ difundió que padecía cáncer sin especificar su tipo. En esa oportunidad, reveló que iba a ser intervenido quirúrgicamente como parte de su tratamiento.

Te recomendamos leer: ‘El Mijis’ anuncia que tiene cáncer… previo a entrar al quirófano

En entrevista, aseguró que ahora buscará que ninguna persona sufra desabasto de medicamentos.

El diputado comunicó en aquella oportunidad que ahora solamente queda el tratamiento con quimioterapia “para erradicarlo bien”.

“El Mijis” ha sido diputado local de San Luis Potosí, cargo al que llegó con el Partido del Trabajo en 2018.

Posteriormente, renunció a su bancada y se mantuvo como independiente, para después afiliarse a Morena.

Dale Like a nuestro Facebook.

JAHA