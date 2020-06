El Presidente pide a sus seguidores no realizar caravanas en autos

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a sus seguidores de Morena, para que suspendan sus movilizaciones para contrarrestar a los que se manifiestan contra la 4T en caravanas de vehículos.

López Obrador dijo estar enterado que sus partidarios pretendían hacer lo mismo.

“Entonces, yo les pido que, por favor, ojalá y no lo hagan. No hace falta hacer lo mismo, responder de esa manera, no se logra nada. Yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso pues es la contaminación, pero también tienen ellos el derecho de manifestarse y no perjudican, la verdad”.