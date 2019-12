En Facebook, Gordillo advierte “habrá que estar listos”

Ciudad de México.— El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reconoció que varios mandatarios locales expresaron su inconformidad al verse exhibidos por el Ejecutivo durante la conferencia mañanera, en el “quién es quién en seguridad”, situación que incluso generó cierta tensión, por lo cual se acordó una reunión de la Conago en enero de 2020.

“Por eso quedamos de reunirnos en enero para platicar el tema, porque si no hubiera sido imposible sacar los acuerdos (del Consejo Nacional de Seguridad Pública), pero por supuesto que hay un ambiente de tensión por la manera en que se están manejando”, expresó.

Entrevistado al término de la XLV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que encabezó en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfaro Ramírez, consideró inapropiado que se busque generar un ambiente de tensión cuando, en general, hay muchas cosas en las que se puede trabajar en unidad.

Alfaro Ramírez -quien no fue mencionado entre los de menor asistencia a las reuniones de seguridad- rechazó que haya molestia con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

“En lo personal no, yo he mantenido relación con él, pero lo que creo es que hay un ambiente de tensión que en nada le sirve al país. Yo no he faltado a ninguna reunión, en Jalisco tenemos un modelo en el cual las sesiones del Consejo Estatal se están dando tres veces a la semana y he estado presente en todas.

“Entonces, en lo personal, yo creo que el método de trabajar temprano en los métodos de seguridad funciona, pero tampoco estoy de acuerdo en que se esté exhibiendo este asunto de como si por despertar temprano estás cumpliendo. Creo que es un mal mensaje”, sostuvo.

