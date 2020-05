En lo más alto de la pandemia, AMLO ya tiene planes para reanudar giras

Ciudad de México.— Justo en los días más críticos de la pandemia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en cuanto se reanuden las actividades productivas, volverá a recorrer el país, porque quiere dar el banderazo del inicio de obras del Tren Maya, la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco y la reconversión de las seis refinerías restantes.

Todavía no se ha superado la parte más crítica de la crisis sanitaria por la pandemia mundial en México, y López Obrador vislumbra en qué fechas podrá retomar sus giras por los territorios donde se reanudarán las actividades productivas en los municipios menos afectados por Coronavirus, con la advertencia de que lo hará tomando las medidas de sana distancia y con actos a los que asistan menos de 50 personas.

Reveló que durante la cuarentena ha podido elaborar una agenda para reanudar las giras que suspendió el 4 de abril cuando hizo recorridos por red de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marína (Semar) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) cuando se realizó la reconversión de los mismos para atender a pacientes de Covid-19.

Durante la conferencia en Palacio Nacional esta mañana, dijo que con la autorización de los especialistas daría el banderazo de arranque de las obras del Tren Maya, una obra que correrá por Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo —estados con alta y máxima alerta por contagio con color naranja y rojo de acuerdo al Semáforo— y Chiapas, que tiene nivel bajo y color verde.

“Quiero reiniciar recorridos cumpliendo todas las medidas necesarias, lo que me autoricen hacer especialistas, el doctor Alcocer y Hugo López-Gatell, me van a decir, ya les hice la solicitud porque ya tengo un plan de giras por el país pero va a depender de que lo autoricen ellos”, dijo.

Con visible entusiasmo, López Obrador se detuvo para pronosticar detalles de su agenda, a pesar de que no fijó fechas para ese retorno, pero para entonces, dijo, “podremos volver a abrazarnos”, gestos que le fueron muy criticados durante la emergencia sanitaria durante sus giras al principio de este año.

“Si puedo y si ellos autorizan, quiero ir a dar los banderazos, desde luego no en mítines, no en concentraciones, sino en actos de menos de 50 personas con sana distancia, todavía no vamos a poder saludarlos de mano, sólo así tocándonos el corazón, pero sí quiero ir a ver el banderazo del inicio de las obras del Tren Maya, quiero ir a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo porque ya están por concluirse los procesos de licitación de cuatro tramos, desde Palenque hasta Cancún, como 800 kilómetros ya, con contratos, significa mucha creación de empleos”.

-Una vez que se abre la industria de la construcción, con las medidas de sana distancia, de seguridad, luego tengo pensado hacer lo mismo visitando las refinerías, porque tenemos el plan de intensificar la rehabilitación de las refinerías para procesar más petróleo crudo en el país”, al tiempo que inauguraría sucursales del Banco del Bienestar. “ya tengo trabajo hacia delante”, concluyó.

