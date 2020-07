Entre legisladores de oposición hay reaccionarios a la transformación del país: AMLO

Ciudad de México.— Senadores del PAN denunciarán ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA al subsecretario Hugo López-Gatell por el mal manejo de la pandemia y su negligencia ante la misma a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que son los reaccionarios ante la transformación.

“Desde el inicio de la pandemia ha habido desinformación y politiquería. No sólo durante la pandemia, desde antes; va a concluir la pandemia y va a seguir la politiquería porque se está llevando a cabo una transformación. Lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación, se produce una reacción conservadora, los que no quieren que se den los cambios”, dijo el Presidente en defensa de López Gatell, vocero del sector Salud en la pandemia.

Así se refirió a los que quieren mantener al antiguo régimen, en este caso un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Son grupos que se sienten afectados porque se les quitaron sus privilegios por eso la oposición al gobierno

La politiquería se va a intensificar en la medida que se vayan acercando las elecciones en México porque, como es de dominio público, estos grupos han manifestado que quieren tener mayoría en el Congreso, incluso están convocando a unirse todos en contra del gobierno, advirtió.

“Se están queriendo montar en una tragedia. Es lo que hace la prensa amarillista, que quisiera que hubiese más muertos en México que en ninguna parte del mundo”.

“Si no hubieran hecho caso, el contagio iba a ser mayor, masivo, y al mismo tiempo muchos más enfermos y no íbamos a tener hospitales para atender enfermos porque el régimen anterior de corrupción dejó por los suelos el sistema de salud”.

Cuando la gente hace caso y actúa responsablemente, y se cuida y no sale, permite que el contagio no se dé con tanta intensidad y da tiempo para reforzar el sistema de salud y tener los médicos especialistas, que no había, contratar personal, reconvertir hospitales, comprar ventiladores y tener los equipos para dar atención a la gente, precisó.

Nos afectó más el COVID porque se padecen en México enfermedades crónicas más que en otros países, pero no nos pasó lo que en esos países donde había que esperar camas e incluso que se seleccionaba al paciente que se podía atender de acuerdo a la edad, una situación muy lamentable.

La estrategia ha funcionado porque se decidió hacerles caso a los especialistas, al doctor Alcocer y uno de ellos muy importante, el doctor Hugo López-Gatell, que ayudó mucho con un equipo de expertos, por eso hemos salido adelante, sostuvo.

Siete24.mx

ebv