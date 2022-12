Envía Xóchitl Gálvez segunda solicitud a López Obrador para derecho de réplica

Ciudad de México.— La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, envió una segunda solicitud formal al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que le permita el derecho de réplica en su conferencia “mañanera”, tras dos nuevas menciones.

La legisladora aseguró que no dejará de solicitar su derecho individual porque el Jefe del Ejecutivo utiliza todo el aparato del Estado para descalificar, sin la oportunidad de aclarar sus comentarios.

“No bajaré la guardia. El Presidente dijo que me daría el derecho de réplica sólo si las autoridades se lo exigían, por eso agotaré todas las instancias para que así sea”, aseguró.

Gálvez Ruiz afirmó que es lamentable que el Primer Mandatario haya dicho en varias ocasiones que su conferencia era un diálogo circular y se haya comprometido a dar derecho de réplica y ahora se niegue a cumplir su palabra.

LEE “Plan B electoral está hecho para las corcholatas de AMLO”: Santiago Creel

“Ahora más que nunca, después de que el Presidente calificó de autoatentado el intento de asesinato a Ciro Gómez Leyva, necesitamos levantar la voz. No puede descalificar para ir sembrando la confrontación. Es el Presidente de todos los mexicanos”, consideró la senadora.

La carta enviada a Palacio Nacional pide el derecho de réplica por dos nuevas menciones, realizadas el 15 y 16 de diciembre pasados, en el que el Presidente la descalifica tras ser cuestionado en torno a la votación sobre reformas en materia electoral y cuando menciona que la senadora “un día sí y el otro también” los acusa ante la Fiscalía General de la República.

AMLO “BATEA” A PANISTA

Cabe recordar que semanas atrás, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó el derecho de replica solicitado por Xóchitl Gálvez Ruiz después de que afirmara que la senadora panista amenazó con “quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”.

El mandatario mexicano dijo que sólo otorgará derecho de replica a la legisladora si las autoridades lo obligan a hacerlo.

“Ella tiene todos los foros. Que vaya a Reforma, o con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Alazraki, o en el Senado (…) Que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte y si no le parece, ella ya es experta en presentar denuncias en la Fiscalía. Si me obligaran a garantizar derecho de replica, lo voy a hacer; solo si la autoridad competente me lo exige, pero que haga su trámite”, sentenció.

ebv