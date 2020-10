Error, no darme cuenta de montaje en Caso Cassez, acepta Loret

México.- El periodista Carlos Loret de Mola explicó que fue un error periodístico el no haberse dado cuenta que fue un montaje el operativo del Caso Cassez que él transmitió en vivo en su noticiero en Televisa hace varios años.

En su cuenta personal de Twitter, señaló que compareció por más de siete horas al respecto donde le hicieron más de 40 preguntas, pero nunca le mostraron alguna prueba que lo implique.

“… Comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años”.

Acusó que sistemáticamente ha sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el mismo caso durante las conferencias mañaneras, pero insistió que el no fue cómplice del montaje.

“Hice cuatro mil programas matutino, sin ninguna duda uno comete errores… este fue el error más grande y lo reconozco”.

Precisó que el presidente “y sus personeros (lo atacan)… usando el tema y el montaje del caso Cassez. Lo hacen cada que presentamos un reportaje bien documentado”.

Carlos Loret de Mola extitular de noticieros en Televisa fue citado por autoridades como testigo para comparecer por el Caso Cassez que sucedió hace 15 años y donde se sabe montaron el operativo por instrucciones de Genaro García Luna para que pudiera salir perfecto en televisión.

La fracesa Florence Cassez quedó libre años después al demostrarse que con el montaje para una nota en televisión se violó el debido proceso.

