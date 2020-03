Escuchen a los especialistas en salud, pide AMLO

Ciudad de México.— A pregunta expresa de si va a dar el ejemplo y observar las indicaciones de la Secretaría de Salud a la población para frenar los casos de contagio por Covid 19, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue directo: “Estoy cumpliendo con el protocolo de la Secretaría de Salud y desde luego exhorto a toda la población a que acatemos estas disposiciones, nos conviene”.

Respecto al avance de la pandemia en México, afirmó que hasta ahora hay una situación controlada; no hay ningún desbordamiento del coronavirus, porque están a cargo los técnicos, los médicos, los especialistas, y se aplican las medidas adoptadas desde hace tres meses “antes que ningún otro país, empezamos aquí a tratar este asunto”.

López Obrador hizo un llamado para que los políticos no intervengan, porque no son expertos en el tema, no saben cómo se comporta esta epidemia, “porque una declaración, un error, puede causar daño. Tenemos que evitar el protagonismo, el amarillismo y desde luego las mentiras, las falsedades que se han presentado y ojalá y ya esto cese”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional otra vez arremetió contra un sector de los medios, en que algunos, dijo, “se exagera” la información a partir del primer fallecimiento por coronavirus, “se hizo todo un escándalo y fue una noticia falsa”, pues se trataba de un empresario que se encontraba delicado en un hospital privado.

Reiteró que ayuda mucho observar las indicaciones de quedarse en casa los adultos mayores y según el reporte que le hicieron llegar las autoridades de Salud, la mayoría de ellos ya están en casa y están siendo protegidos por sus familiares, porque son de la población más vulnerable.

“Así como desgraciadamente se sabe que no hay cura, que no hay una vacuna frente al coronavirus y que son los anticuerpos los que poco a poco lo van eliminando, así se sabe también, desgraciadamente, que los más afectados son los adultos mayores y los que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades renales y madres embarazadas; esa es la población que tenemos que cuidar”.

Afirmó que se están cumpliendo todas las recomendaciones del Sector Salud y en el caso de la burocracia federal, informó que a partir de hoy ya no asisten a trabajar en el caso de las personas que nada tienen que ver con una función básica de servicios a la comunidad.

“Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como tampoco los médicos, los de la Guardia Nacional, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos, en fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones”.