España concede beneplácito a Quirino Ordaz como embajador de México

Ciudad de México.— La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el Gobierno de España concedió su beneplácito a Quirino Ordaz Coppel como nuevo embajador de México ante ese país.

A través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard compartió el oficio con el beneplácito otorgado a Quirino Ordaz como Embajador de México ante el Reino de España.

En ese sentido, procedió a turnar el oficio a la Secretaría de Gobernación para los efectos de ley.

Les comparto, por instrucciones del Presidente López Obrador, el beneplácito otorgado a Quirino Ordaz como Embajador de nuestro país ante el Reino de España. Procedo a turnarlo a la Secretaría de Gobernación para los efectos de ley.

“El ministerio de asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación saluda atentamente a la Embajada de México y tiene a honra poner en su conocimiento que el Gobierno de España ha concedido su beneplácito a favor de Quirino Ordaz Coppel, como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante el Reino de España”.

Ebrard agradeció al Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, sus buenos oficios y simpatías por México.

Agradezco al Ministro de Asuntos Exteriores de España sus buenos oficios y simpatías por México.

LLEGÓ EL BENEPLÁCITO

El beneplácito al priista Quirino Ordaz se otorga tras varios meses del nombramiento realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada, el mandatario reiteró que las relaciones bilaterales con España son muy buenas y confió que “muy pronto” el gobierno español daría su beneplácito para que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, asuma como embajador de México en ese país.

“Va bien es un proceso que tarda pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador, yo creo que en algunos días más habrá el beneplácito no hay ningún motivo para que se acepte. Nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta y hubiera pleito con España, están bien las relaciones”, afirmó.

PRI NIEGA PERMISO A QUIRINO

En septiembre del año pasado, cuando se propuso el nombramiento del exgobernador de Sinaloa, el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional le negó el permiso a Quirino Ordaz Coppel, convertirse en embajador de España, cargo al que fue invitado por el presidente López Obrador.

Esta noche, el Consejo Político Nacional del PRI sometió a votación la solicitud de licencia a su militancia promovida por @QuirinoOC, para sumarse a los trabajos del Gobierno Federal de Morena.



Tras debatir y escuchar las posturas, la mayoría del Consejo votó por la negativa.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI no se permitirá dividir a la alianza Va por México o a tricolor con la participación de un priista en el gobierno de la Cuarta Transformación

