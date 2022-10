“Estoy con Dios, soy católico”, responde Monreal a Sansores

Ciudad de México.— El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, reiteró que responderá a las acusaciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con dignidad, nivel y la ley en la mano.

Recordar que esta semana la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, acusó al senador de Morena, Ricardo Monreal, de traicionar el movimiento que formó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal Ávila lamentó este tipo de espectáculos a la población ”no coincido con este tipo de ataques desde el propio gobierno, los podría esperar de opositores, pero nunca de mi propia organización política”, dijo.

“Monreal anda con dios y con el diablo, ya no sé si es ángel o demonio”, agregó Sansores en la transmisión de su programa Martes del Jaguar, donde se difundió una presunta conversación entre el senador de Morena con el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, donde presuntamente pactan un acuerdo para beneficiar al actual gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, en la elección de este año.

Al respecto, el morenista consideró que es muy grave utilizar esos términos, “yo estoy con Dios; soy católico. Ni siquiera acepto la mínima insinuación de que estoy con el mal. Trato y he tratado toda mi vida de estar con el bien, por eso soy creyente y no juego con eso, porque me parece de mal gusto, como dijo el Presidente”.

NO SALDRÉ POR LA PUERTA DE ATRÁS

Por otra parte, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta dejó en claro que no saldrá por la puerta de atrás de Morena.

Sin embargo, advirtió que no descarta tomar otros caminos aunque se mantiene por el respeto que le tiene al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha”, finalizó.

