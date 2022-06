“Evitaremos que la oposición guarde la constitución en un cajón”: Morena

Ciudad de México.— El dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el gobierno, adelanta de manera inédita la sucesión presidencial, porque no quiere que se hable de sus resultados, sino de campañas electorales.

“¿Qué es lo que busca el presidente? Que no se hable de esto, al contrario, de manera absolutamente ilegal, anticipada, estar promoviendo como él dice, porque él dice a sus “corcholatas” aunque éstos violenten completamente la ley con actos anticipados de campaña y por ello es que no podemos caer en ese juego y nosotros no nos prestaremos para ello”, dijo el panista.