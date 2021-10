Existen dos procesos abiertos a Guillermo Padrés, aclara FGR

Ciudad de México.— Este lunes, diferentes colectivos tomaron la casa de representación del estado de Guerrero en la Ciudad de México.

Aproximadamente 30 manifestantes cerraron las instalaciones de “Casa Guerrero” ubicadas en la calle de Arquímedes en la zona de Polanco.

Los manifestantes piden la libertad de la activista Kenia Hernández detenida hace un año por la toma de casetas de peaje e ingresada a un penal en Cuernavaca, Morelos.

Asimismo, exigen el retiro de paramilitares que han generado “crisis de seguridad” en la entidad.

La casa de representación Guerrero estaba vacía, sin trabajadores, por el cambio de poderes que se llevó a cabo el viernes pasado.

A las afueras de la oficina, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permanecen de manera preventiva.

EVELIN PRIMERA GOBERNADORA DE GUERRERO

Cabe recordar que el viernes pasado, bajo las premisas que rigen a la Cuarta Transformación: No mentir, No robar, No traicionar, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, Evelyn Salgado Pineda, rindió protesta como la primera Gobernadora Constitucional en la historia de Guerrero.

“Por decisión del pueblo de Guerrero iniciamos una nueva era, con la esperanza de la gente escribimos una página que será imborrable en la historia de Guerrero. Gracias a su confianza depositada en las urnas, hoy puedo estar aquí frente a ustedes, acatando el mandato popular, como la primera Gobernadora del Estado de Guerrero”, dijo Evelyn Salgado Pineda en su mensaje.

La gobernadora Evelyn Salgado, puntualizó que su gobierno está obligado a no fallar, pues no hay pretexto para ello, por lo que llegará hasta la última comunidad para llevar el bienestar al pueblo para lograr la Cuarta Transformación en Guerrero.

