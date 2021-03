Festeja AMLO relevo generacional y confirma su retiro total

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Tras afirmar que si el pueblo lo decide permanecerá en la Presidencia hasta 2024 y luego retirarse por completo de la política, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar satisfecho porque el régimen permitió un relevo generacional en la política.

Señaló que al iniciar esta administración se acabó con el antiguo régimen de servidores públicos que sólo buscaban un puesto en el gobierno para enriquecerse; no para servir al pueblo, sino para “servirse con la cuchara grande” en los negocios y la corrupción.

López Obrador dijo que ya no son los mismos políticos los que toman las iniciativas, porque hay otra mentalidad de servicio al pueblo, ya no es tener un cargo para enriquecerse, sino para servir al pueblo porque no es el dinero su objetivo.