“Fracasó quien quiera ver casillas vacías”: Fernández Noroña

Ciudad de México.— El balance de la jornada electoral será positivo, porque por primera vez en la historia se reconoce el derecho del pueblo de México a elegir a jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación, aseguró el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña.

Dijo que se trata de un hecho sin precedentes, una revolución que no tiene marcha atrás para que los ciudadanos elijan, por voto universal, secreto y directo a todos los juzgadoras.

En entrevista refirió que es un error no participar en la elección, porque se trata de una decisión democrática donde todos los votos son importantes y quien acude a las urnas podrá incidir en la nueva integración del Poder Judicial de la Federación, pero quien se ausente renunciará a este derecho.

Además, Fernández Noroña celebró que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó esta reforma, acudiera a votar.

“Esperaban que estuvieran las casillas solitarias, que no viniera nadie”, que fracasara la jornada electoral, pero “no entendieron la demanda del pueblo, no entienden el significado de este movimiento, no entienden que el pueblo está en su mejor momento y que el pueblo manda”.