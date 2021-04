“Golpe a la democracia”, cancelación de candidaturas a Morena: AMLO

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Visiblemente desmejorado y con la voz ronca, Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien estuvo tosiendo en forma intermitente, aclaró que no recayó en Covid-19, sino que padece un “catarro común”.

Durante la conferencia de medios en Palacio Nacional, mencionó que ya padeció la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 y generó anticuerpos; y participa en una investigación sobre los efectos que produce la enfermedad; pero que se vacunará cuando sea su turno, con la dosis que le toque.

Una reportera le preguntó sobre su estado de salud a este respecto, pues lucía sin cubrebocas.

“Agradezco la preocupación, me encuentro bien, como se sabe tuve Covid en febrero en la tercera semana, cerca del día mi cumpleaños, hoy tengo un catarro común, aquí aprovechamos para hacer un mensaje de promoción a la salud, no todo es Covid, también hay otras enfermedades respiratorias”.

Explicó López Gatell que el catarro común es una enfermedad respiratoria, como el nombre lo indica, muy común, está causada por otro virus, un rinovirus y a todos nos puede dar en esta temporada, generalmente dura ocho a 10 días y se quita por completo.

“Hay que vacunarse en un tiempo razonable, no es deseable que se haga inmediatamente, hay que dejar al menos pasar 30 días, pero quien ya tuvo Covid se puede vacunar después de 30 días”, reiteró.

Aprovechó para convocar a los adultos mayores que no se vacunaron por prejuicios contra las vacunas, que se abrió la vacunación para los de 50 y más, para que acudan a vacunarse. Dijo:

“Tengo 52 años y por supuesto que me voy a vacunar también, con la vacuna que me toque en el momento en que me toque”.