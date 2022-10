Guerra sucia pone en riesgo electoral a Morena: Ricardo Monreal

Ciudad de México.— El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila señaló que cuando una autoridad viola la ley, sin ningún recato, pero tampoco sin ninguna consecuencia, el sistema de gobierno se degenera y se deforma en perjuicio de la sociedad y de la confianza del ciudadano.

“Por eso, independientemente del contenido basura, falso y truqueado”, producto de la intervención ilegal de las conversaciones privadas, “es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnere la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada”, que no haya ninguna consecuencia, que siga todo igual y se aplauda.

Monreal Ávila compartió un mensaje en redes sociales, en el que reitera que actuará y ejercerá su derecho ante las instancias legales competentes, por la intervención ilegal de sus comunicaciones y la difusión de una supuesta conversación. “No voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la Constitución y la ley”.

Independientemente del contenido basura, falso, truqueado e intervenciones ilegales en conversaciones privadas, no se puede aplaudir la ilegalidad, como señalé, voy a ejercer mi derecho en la instancia correspondiente. pic.twitter.com/Dj3l5G8T4A — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2022

Agregó que “se ha iniciado una ruta política de difícil retorno, que en efecto terminará como boomerang para quienes creen que la intriga y la falsedad han triunfado”.

Advirtió que esta estrategia puede poner en un enorme riesgo la ratificación electoral del movimiento. “Creo, además, que no se puede aplaudir, consentir o abrazar la ilegalidad; tampoco se puede tolerar que la Constitución se viole una y otra vez y se felicite a quien la viola”.

Afirmó que resistirá la guerra sucia, “porque creo que México, nuestros hijos merecen una clase política más honorable, más escrupulosa, que respete la ley, que rinda cuentas, que genere confianza, que concilie”. Nuestro país, enfatizó, necesita reconciliación nacional.

Recordó que a lo largo de su vida política ha afrontado calumnias, intrigas, infamias “y me he enfrentado al poder económico, pero también me he enfrentado al poder político. Y siempre, gracias a la gente, gracias a Dios, hemos salido adelante, porque impera la verdad y, aunque tardía, también la justicia”.

“Pienso que cuando en una sociedad la ley se viola, por la propia autoridad, sin ningún recato, pero tampoco sin ninguna consecuencia, el sistema de gobierno comienza a degenerarse, comienza a deformarse en perjuicio de la sociedad y de la confianza del ciudadano”.

“Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. Vamos a luchar con pasión, porque vale la pena hacerlo por México”, manifestó.

ebv